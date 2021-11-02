Папа Римский обратился к участникам Бакинского форума
Папа Римский Франциск обратился к участникам VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».
В своем обращении глава католической церкви отметил, что форум совпал с 880-летием великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
“2021 год объявлен в Азербайджане Годом Низами в знак уважения к творчеству поэта. Литературное наследие Низами - элемент регионального единства. Я верю, что на форуме будут представлены конкретные и эффективные предложения, которые так важны для международного сообщества. Также верю, что выявление общих интересов на форуме придаст импульс укреплению международного сотрудничества, диалога и взаимоуважения”, - отмечается в обращении.