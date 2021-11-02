На основе поступивших в районное отделение полиции Бинагадинского района Баку жалоб от жителей поселка Баладжары о пропаже из квартир и домов частей установленных аппаратов комби в отделении полиции Бинагадинского района было начато расследование.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативно розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что кражи аппаратов комби были совершены одним и тем же лицом - уроженцем Уджарского района Низаром Гадирли, который был привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Н.Гадирли сознался в содеянном и рассказал, что совершил 11 краж из разных квартир и домов в поселке Баладжары.

Все собранные в ходе следствия материалы направлены в управление полиции Бинагадинского района для дальнейшего рассмотрения.