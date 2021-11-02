Бинали Йылдырым: «Карабахского конфликта больше нет»

Освобождение оккупированных азербайджанских территорий перестало быть условием нормализации отношений между Турцией и Арменией. Карабахского конфликта уже нет. Об этом сказал haqqin.az бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

«Сейчас Армении следует проявить решительность, чтобы совместно с Азербайджаном работать над установлением мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Турция готова к нормализации отношений с Арменией. Однако это не зависит только от желания одной стороны. У Армении нет другого выхода, как нормализовать связи с Турцией. Наши народы веками жили бок о бок. Нужно, чтобы армянский народ взял в свои руки ответственность за будущее страны», - сказал Йылдырым.