СГБ задержала директора Музея современного искусства

Служба государственной безопасности задержала директора Музея современного искусства Хаяма Абдинова. Информацию об этом распространила газета «Ени Мусават».

Согласно информации, Сабаильский районный суд уже избрал в отношении директора музея меру пресечения в виде ареста. В чем именно обвиняется Хаям Абдинов, не сообщается.

Официальной информации СГБ на данный момент нет.

Между тем сообщается, что Хаям Абдинов был уволен с должности за несколько дней до ареста.