СГБ задержала директора Музея современного искусства

Отдел информации

Служба государственной безопасности задержала директора Музея современного искусства Хаяма Абдинова. Информацию об этом распространила газета «Ени Мусават».

Согласно информации, Сабаильский районный суд уже избрал в отношении директора музея меру пресечения в виде ареста. В чем именно обвиняется Хаям Абдинов, не сообщается.

Официальной информации СГБ на данный момент нет.

Между тем сообщается, что Хаям Абдинов был уволен с должности за несколько дней до ареста.