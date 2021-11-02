Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лерос показал президенту страны Владимиру Зеленскому средний палец во время выступления в парламенте. Парламентарий также назвал главу государства предателем, сообщает 24tv.ua.

"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дела, но я не боюсь говорить правду», — заявил депутат, обращаясь к президенту с трибуны.

После того как ему отключили микрофон, Лерос показал Зеленскому средний палец. Такого же жеста удостоился глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во фракции «Слуга народа» назвали поведение депутата недопустимым и заверили, что инцидент будет рассмотрен на регламентном комитете.