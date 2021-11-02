Армянин показал Зеленскому в Раде средний палец ВИДЕО
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лерос показал президенту страны Владимиру Зеленскому средний палец во время выступления в парламенте. Парламентарий также назвал главу государства предателем, сообщает 24tv.ua.
"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дела, но я не боюсь говорить правду», — заявил депутат, обращаясь к президенту с трибуны.
После того как ему отключили микрофон, Лерос показал Зеленскому средний палец. Такого же жеста удостоился глава Офиса президента Андрей Ермак.
Во фракции «Слуга народа» назвали поведение депутата недопустимым и заверили, что инцидент будет рассмотрен на регламентном комитете.
Отметим, что 1 сентября 2020 года на заседании Верховной Рады Украины из фракции «Слуга народа» был исключен один из ее членов - нардеп, армянин по национальности Гео Лерос (имя при рождении — Георг Багратович Курехян). Перед этим депутат с трибуны Рады обрушился на президента Владимира Зеленского, обвинив его во всех смертных грехах.