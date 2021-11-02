Турция произвела первую деталь собственного военного самолета пятого поколения
Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) произвела первую деталь прототипа отечественного самолета пятого поколения, передает Анадолу.
Согласно сообщению, в рамках оборонного проекта, до конца 2022 года планируется произвести 20 тысяч деталей военного самолета.
Отмечается, что прототип планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года, после чего начнется тестирование систем и двигателя самолета. Первый полет самолета намечен на 2026 год.