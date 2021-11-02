Джейхун Байрамов: От этого выиграют не только Азербайджан и Армения

«Думаю, что с делимитацией границы отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются. От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и все страны региона», - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панельных дискуссий на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важную роль и большую значимость Азербайджана для соседних стран.

«Азербайджан совместно с Турцией и Грузией реализовал масштабные инфраструктурные проекты. Благодаря им во время пандемии перевозки не только не уменьшились, но и возросли. С итогами 44-дневной войны открылись новые горизонты для расширения сотрудничества в регионе. Думаю, что с делимитацией границы отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются. От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и все страны региона», - отметил Дж.Байрамов.