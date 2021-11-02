Глава ВОЗ призвал страны к единству для решения важных вопросов

«Мультикультурализм является важным аспектом для борьбы с глобальными вызовами, но несмотря на наши многосторонние усилия и работу для обеспечения равенства, некоторые вопросы требуют от нас большего единства». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума.

«Мы должны добиться изменений. Кризис, который происходит сейчас, ощущается везде. Две трети стран мира уже вакцинировали большую часть своего населения. Но в других странах этот показатель остается низким. Целью Всемирной организации здравоохранения является вакцинация 40% населения Земли. В следующем году мы хотим добиться увеличения этих цифр», - сказал гендиректор ВОЗ.

Напомнив о своем визите в Баку и обсуждение с президентом Ильхамом Алиевым вопроса создания универсального пакета здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что мир должен готовиться к следующим шагам.