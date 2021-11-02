Экс-президент Хорватии призвала извлечь уроки из пандемии и быть солидарными

«Существующий пандемический кризис повлиял также на олимпийское движение. Мы не сможем построить будущее с использованием высоких технологий. Солидарность и взаимодействие, несмотря на свои сложности, является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Единство и мир могут преодолеть политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию». Об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая в качестве представителя Международного олимпийского комитета (МОК) на VIII Глобальном Бакинском форуме «Мир после COVID-19».

По ее словам, мир не должен отставать во взаимодействии, кризис ясно дал понять, что наука и здравоохранение, даже вакцины, в настоящее время политизированы.

«Мы за равномерное распределение вакцин против COVID-19 по всем странам. Мы должны извлечь уроки из этого кризиса. Солидарность должна быть как внутри, так и между обществами», - сказала Грабар-Китарович.