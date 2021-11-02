Экмеледдин Ихсаноглу: Я очень хорошо знаю историю карабахского конфликта

"Я слежу за карабахским конфликтом с тех пор, как был генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), и очень хорошо знаю историю этой проблемы. В ответ на последние провокации, совершенные Арменией, Азербайджан в результате контрнаступательной операции освободил свои исторические земли от оккупации".

Об этом заявил Экмеледдин Ихсаноглу в своем выступлении на VIII Глобальном Бакинском форуме.

"Впереди мирный процесс. Мы верим, что вынужденные переселенцы и беженцы наконец вернутся на свои исконные земли и их права будут восстановлены", - сказал Ихсаноглу.