Эрдоган: Азербайджан в пандемию протянул руку помощи другим странам

Глобальный Бакинский форум на тему «Мир после COVID-19» - важный шаг в борьбе с последствиями пандемии, на протяжении полутора лет отравляющей жизнь людей. Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном участникам VIII Глобального Бакинского форума, которое огласил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Каждый из нас желает, чтобы пандемия закончилась как можно скорее. С этой точки зрения данное мероприятие имеет особое значение», – говорится в тексте обращения турецкого президента.

В послании отмечается, что, к сожалению, ВОЗ в большей степени не удалось достичь всех целей. «Некоторые страны заняты тем, что пытаются бороться с пандемией в одиночку. Однако есть страны, такие как Азербайджан, которые протянули руку помощи другим. Конечно же, мы бы хотели, чтобы все страны имели одинаковые возможности для борьбы с пандемией, но, к сожалению, многие сильно в этом отстают», - отмечается в обращении.

Президент Турции также подчеркнул, что пандемия оказывает сильное влияние на экономику стран.