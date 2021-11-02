Президент Латвии назвал действия Азербайджана "прекрасным примером"
"Мы искренне желаем скорейшего наступления постковидного периода, для того чтобы мы могли свободно совершать визиты и не было бы необходимости в соблюдении дистанции. Нынешняя ситуация требует точной дисциплины, глобальной солидарности, научных открытий, наличия высокопрофессиональных медицинских работников как надежного, проверенного источника информации".
Об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на VIII Бакинском Глобальном форуме.
Э.Левитс отметил, что пандемия привела к заметным изменениям в мире. Масштабы глобализации, различия между поколениями, обещания и границы цифровизации, безнадежность в отношении к правительству и науке – все это относительные картины сегодняшнего дня. Пандемия также подвергла испытанию силу сопротивления государств мира.
Поприветствовав инициативу Азербайджана о проведении в декабре 2020 года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью объединения усилий в борьбе с коронавирусом, президент отметил, что это мероприятие стало прекрасным примером в использовании платформы ООН с целью мобилизации глобальных усилий в борьбе против пандемии.
Президент Латвии выразил признательность Азербайджану за поддержку межрегионального заявления, сделанного его страной в минувшем году в рамках ООН в связи с борьбой с дезинформацией в условиях COVID-19.