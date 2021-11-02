The Economist: жертвами коронавируса могли стать 17 миллионов человек
“Официальное количество смертей от COVID-19 во всем мире превысило 5 миллионов человек, но в реальности число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, может превышать эту цифру в три раза”, - говорится в статье известного журнала The Economist.
Согласно данным, на сегодняшний день от коронавируса скончались свыше 5 миллионов человек, в то время как число официально выявленных случаев во всем мире составляет почти 249 миллионов. В отчете, опубликованном в журнале, предполагается, что истинное число погибших может составить около 17 миллионов человек.
По количеству летальных исходов от COVID-19 лидирует США, где, по данным на начало ноября 2021 года, умерли свыше 750 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.
По данным издания, на ранней стадии распространения пандемии на севере Италии были зафиксированы “странные случаи смерти” среди населения. В качестве примера журнал приводит статистику провинции Бергамо, где 1140 человек погибли в марте 2020 года, хотя количество смертей по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 2420.
Отмечается, что подобные явления наблюдались в США, Великобритании, Испании и других странах.
В июле прошлого года правительство Индии отказало в предоставлении данных исследователям, которые предполагали, что количество смертей от COVID-19 в этой стране в несколько раз превышает официальные цифры.
Независимые исследователи утверждают, в Индии от последствий коронавируса скончались от 3,4 до 4,7 миллиона человек, что превышает официальную статистику в 10 раз.
Пропасть между официальными и неофициальными подсчетами смертей, связанных с инфекцией COVID-19, означает, что хоть число погибших и превысило 5 миллионов, фактическое число людей, погибших от коронавируса, приближается к 17 миллионам.
Издание отмечает, что Всемирная организация здравоохранения, объявившая COVID-19 пандемией в марте 2020 года, ранее заявляла, что реальное число погибших как минимум на 60 процентов превышает официальные данные всех стран мира.
The Economist также утверждает, что значительная разница в данных наблюдается в странах с меньшими рычагами для борьбы с коронавирусом.
Сообщается, что количество смертей в Болгарии, вероятно, вдвое превышает официальные данные, а в России в 3,5 раза.