The Economist: жертвами коронавируса могли стать 17 миллионов человек

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“Официальное количество смертей от COVID-19 во всем мире превысило 5 миллионов человек, но в реальности число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, может превышать эту цифру в три раза”, - говорится в статье известного журнала The Economist. Согласно данным, на сегодняшний день от коронавируса скончались свыше 5 миллионов человек, в то время как число официально выявленных случаев во всем мире составляет почти 249 миллионов. В отчете, опубликованном в журнале, предполагается, что истинное число погибших может составить около 17 миллионов человек. По количеству летальных исходов от COVID-19 лидирует США, где, по данным на начало ноября 2021 года, умерли свыше 750 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.

По данным издания, на ранней стадии распространения пандемии на севере Италии были зафиксированы “странные случаи смерти” среди населения. В качестве примера журнал приводит статистику провинции Бергамо, где 1140 человек погибли в марте 2020 года, хотя количество смертей по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 2420. Отмечается, что подобные явления наблюдались в США, Великобритании, Испании и других странах. В июле прошлого года правительство Индии отказало в предоставлении данных исследователям, которые предполагали, что количество смертей от COVID-19 в этой стране в несколько раз превышает официальные цифры. Независимые исследователи утверждают, в Индии от последствий коронавируса скончались от 3,4 до 4,7 миллиона человек, что превышает официальную статистику в 10 раз.