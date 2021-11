Лондон одобрил применение молнупиравира в борьбе с COVID-19

Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19. Об этом в Twitter сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид, передает РИА Новости.

«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», - написал Джавид

Молнупиравир был разработан учеными из Национального института здоровья США и Плимутского университета для лечения гриппа. Однако впоследствии ученые установили эффективность лекарства и против коронавирусной инфекции.

