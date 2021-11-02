Посол России обвинил Израиль в ракетных ударах по Дамаску
“Периодические ракетные удары Израиля по территории Сирии создают прямую угрозу для гражданского авиасообщения в республике”, - заявил посол России в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов.
По его словам, нередко целями израильских ракет становятся пригороды Дамаска, а также спальные районы столицы.
Дипломат отметил, что говорить о полной нормализации обстановки в Сирии можно будет только после того, как сирийские власти получат возможность вести полноценную антитеррористическую деятельность по всей территории страны, без вмешательства со стороны недружественных внешних сил.