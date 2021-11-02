Байрамов: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров с Арменией

Официальный Баку никогда не отказывался от переговоров с Ереваном для нормализации отношений. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджанская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Мы всегда откликались на призывы к переговорам. Наша позиция справедлива. Мы всегда готовы нормализовать отношения на основе международных норм и принципов», - сказал Байрамов журналистам.

Министр подчеркнул, что в этом вопросе Баку открыт для проведения встреч на различном уровне и не исключил возможность таких встреч в будущем.

«Если для этого нужно проводить встречи, мы открыты к ним», - добавил он.

Байрамов также подчеркнул, что считает ненормальным отсутствие делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.