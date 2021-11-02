Министр Шахбазов: После взлета цен на газ страны Европы обратились к Азербайджану

После взлета цен на газ Азербайджан получил обращения от новых потенциальных покупателей природного газа в Европе, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов в интервью агентству Bloomberg.

По словам министра, экспорт азербайджанского газа в Европу в 2021 году составит 6,5 млрд кубометров, в 2022 году увеличится до 10 млрд кубометров.

Шахбазов отметил, что многие европейские страны заинтересовались азербайджанским газом: «Государства и компании на востоке и юге Европы выразили интерес к покупке азербайджанского газа. Мы находимся в контакте с имеющимися и потенциальными покупателями. Вероятность заключения новых договоров купли-продажи газа в будущем достаточно высока».

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует объем экспорта газа из Азербайджана в Европу по TAP в 2021 году на уровне около 8 млрд кубометров.