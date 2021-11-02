Саакашвили не хочет стать президентом Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какую высокопоставленную должность. Об этом говорится на его официальной странице в социальной сети Facebook.

«Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии среди свободных и счастливых людей», - написал Саакашвили.

Он призвал не верить в то, что когда-нибудь президент Грузии Саломе Зурабишвили его помилует.

Саакашвили также подчеркнул, что освободить его «может лишь грузинский народ».