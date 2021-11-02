Пандемия COVID-19 стала причиной роста смертности от туберкулеза. Количество жертв этого инфекционного заболевания увеличилось с 1,4 до 1,5 млн человек. Об этом говорится в Глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом, сообщает The Lancet.

По мнению специалистов рост смертей связан с тем, что пандемия COVID-19 ослабила систему здравоохранения во всех государствах, закрыв пациентам доступ к другим медицинским услугам.

Согласно данным отчета, в 2020 году количество поставленных диагнозов «туберкулез» значительно снизилось. Если годом ранее болезнь выявляли у 7,1 млн человек на Земле, то с началом пандемии - у 5,8 млн.

Отмечается, что количество смертей от туберкулеза выросло в 30 странах мира. Специалисты предполагают, что данные будут только ухудшаться. Чтобы стабилизировать ситуацию понадобится не менее пяти лет.