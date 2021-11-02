Главу Еврокомиссии раскритиковали за 19-минутный полет
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за решительные меры по борьбе с изменением климата, подверглась резкой критике за 19-минутный перелет на частном самолете из Вены в Братиславу, сообщает ТАСС.
Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер в интервью немецкому Bild сообщил, что этот перелет стоил налогоплательщикам много денег и, прежде всего, много доверия.
"Если вы хотите перемен, то нужно показать пример. Иначе вам нельзя доверять", - отметила в свою очередь депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Яна Шимке.
Примечательно, что несколько дней назад на климатической конференции в Глазго фон дер Ляйен призвала мировое сообщество ускорить темпы в усилиях по реализации климатических целей.