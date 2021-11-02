Главу Еврокомиссии раскритиковали за 19-минутный полет

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за решительные меры по борьбе с изменением климата, подверглась резкой критике за 19-минутный перелет на частном самолете из Вены в Братиславу, сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер в интервью немецкому Bild сообщил, что этот перелет стоил налогоплательщикам много денег и, прежде всего, много доверия.