Посвящается Дню Победы: проект Nar «Славься Родина»

Одним из первых проектов стала реализация стипендиальной программы с целью поддержки студентов из семей шехидов, погибших на Отечественной войне. Цель проекта - поддержать детей из семей шехидов в получении образования, внести свой вклад в их светлое будущее. В рамках проекта 8 студентов, обучающихся в Нахчыванском государственном университете, будут получать все время учебы ежемесячную стипендию в размере 200 манатов.

Nar дал старт коммуникации «Славься Родина», посвященной Дню Победы - 8 Ноября. В годовщину славной Победы азербайджанской армии в Отечественной войне мобильный оператор Nar будет транслировать поздравительный ролик и реализует несколько важных социальных проектов.

« Nar с первых дней Отечественной войны реализовал различные проекты в поддержку общего дела. В послевоенный период мы также стараемся держать в приоритете социальные проекты по поддержке семей шехидов и ветеранов войны. Сегодня мы рады предоставить студентам стипендии в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с НГУ», - сказал Азиз Ахундов, начальник отдела по связям с общественностью Nar.

Более подробную информацию о социальных проектах Nar и стратегии КСО компании можно получить на сайте nar.az.