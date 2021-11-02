МИД Беларуси заявил протест временному поверенному Польши

В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, передает ТАСС.

Согласно информации, польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме.

Отмечается, что Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы.