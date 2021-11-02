Иран не покинет переговоры с США, но и на уступки не пойдет

«Иран ориентирован на достижение результата и не намерен покидать переговоры по ядерной сделке», - заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, передает Anadolu.

По его словам, Тегеран не покинет стол переговоров и не пойдет на уступки.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан Ираном, США, Китаем, Францией, Германией, Россией и Великобританией в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на ограничение Тегераном своей ядерной программы.

Восьмого мая 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и введении первого этапа санкций против Ирана.

В ответ на санкции Тегеран полностью отказался от своих обязательств по ядерному соглашению и повысил уровень обогащения урана.

Джо Байден после прихода к власти в США сообщил о намерении вернуться к ядерной сделке при условии, что Иран будет соблюдать все пункты данного соглашения.