Примерно 1400 из 7200 санитарных рабочих, отвечающие за уборку мусора в Нью-Йорке, ушли в бессрочный отпуск из-за необходимости обязательной вакцинации, из-за чего в городе накопилось много мусора.

Отмечается, что кризис наступил в понедельник, когда закон об обязательной вакцинации сотрудников в штате вступил в силу.

“Дела на улицах города будут ухудшаться. У нас и так был недостаток кадров до этого. Необходимо отменить данное правило для санитарных рабочих”, - сказал Вендел Ривера, сотрудник службы по уборке мусора.