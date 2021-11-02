Президент Ильхам Алиев принял Виктора Ющенко
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
На встрече была подчеркнута важность проведения на высоком уровне VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19». Участие большого числа авторитетных гостей в этом, несмотря на пандемию, вновь организованном глобальном мероприятии в Баку было оценено как проявление интереса к форуму и нашей стране.
В ходе беседы с удовлетворением было отмечено осуществление плодотворного диалога между участниками мероприятия.