Нариман Османов рассказал о пытках Навального в колонии

16:50

Бывшие заключенные ИК-2 города Покров Владимирской области России, сидевшие в одном отряде с российским оппозиционером Алексеем Навальным, рассказали об издевательствах над политиком в колонии. Репортаж об этом выпустил телеканал «Дождь». Журналисты побеседовали с бывшими заключенными Нариманом Османовым и Евгением Бураком. Они отбывали наказание в одном отряде с Навальным. В этой же колонии сидел Константин Котов, осужденный по «московскому делу». Он подтвердил, что Османов действительно бывший заключенный, который был осужден за кражу. В 2021 году Османов вышел из колонии, и его сразу задержало МВД. Османова помещали в спецучреждение для депортируемых лиц, так как он — гражданин Азербайджана Османов рассказал, что второй отряд создавался специально под политика. Остальных заключенных переселили в него за неделю до появления в колонии Навального. Помещения спешно красили, а среди заключенных отбирали тех, кто останется в отряде.

«Все знали, что не надо общаться. Все были проинструктированы, каждого в отдельности. Полностью отсекают общение, — рассказал Османов. — Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я даже до сих пор не восстановился, если честно». Несмотря на запрет и пристальное наблюдение, Османов незаметно общался с Навальным. В записке, переданной журналистам, он сообщил о своей договоренности с политиком отомстить колонии. «Я его поддерживаю в том плане, чтобы не только во Владимирской области, а вообще чтобы нигде такого беспредела, такого бардака не было. Ни в каком законе не прописано, что в ХХI веке люди должны жить, как в концлагере», — заявил Османов. Администрация показывала заключенным лекцию о Навальном в его отсутствие, фильм готовили завхоз отряда Михалкин и дневальный Шуралев. Политик в то время находился в больнице из-за голодовки. В фильме утверждалось, что Навальный — нетрадиционной сексуальной ориентации. «С кем-то здоровается он, потом показывали секс-сцены каких-то мужиков, то, что это его соратники, — рассказал Османов. — Они подгоняли под тюремные понятия, что Навальный гей или с той касты». Бураков подтвердил факт демонстрации этого фильма. Его показали по всей колонии. Первые три дня после возращения из больницы Навальный не спал. Как рассказал Османов, специально в отряд привезли «углового» («опущенного»), которого разместили на соседней койке. «Навальный спать хочет. Этот на нервах ему играет, разные звуки издает. Потом начал онанизмом заниматься. Он аж ногой вот так вот говорит: „Вы чо, вообще офигели? Вы чо делаете?“. Всю ночь возле тебя кто-то отрыгивает специально, плюет, чтоб ты не заснул. Какой ты будешь?» — рассказал Османов. По его словам, над Навальным издевались практически ежедневно. «Специально ему это сделали после больницы, чтобы он остепенился», — пояснил бывший заключенный. Османов утверждает, что к таким провокациям имеет прямое отношение руководство колонии. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили оперуполномоченные.