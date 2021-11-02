Экс-глава МИД Израиля у Ильхама Алиева

В четверг, 4 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что на встрече была затронута важность Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19». Экс-глава МИД Израиля отметила, что выступление Ильхама Алиева на церемонии открытия форума было встречено с большим интересом.

Было подчеркнуто, что участие в мероприятии большого числа высокопоставленных гостей в очередной раз демонстрирует значимость Глобального Бакинского форума.

Ливни заявила, что данный форум стал одним из первых мероприятий, где обсуждались вопросы, с которыми столкнулось международное сообщество в постпандемийный период.