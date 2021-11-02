Искандарян: Вопрос Загнезурского коридора почти решен

По его словам, неважно, состоится ли встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 8, 9 или 10 ноября. Важно, что встреча рано или поздно состоится, а вопрос коридора будет обсуждаться, будет подписываться какой-то договор.

"Он может называться заявлением, как угодно, но что этот процесс идет, вне всякого сомнения. Проблема обсуждается, она обсуждается чрезвычайно активно, она, в общем, грубо говоря, решена более или менее понятно - будет открываться. В каком варианте, при каких технических условиях, каким образом - это все является предметом обсуждения", - сказал Искандарян.

Политолог считает, что вопрос коридора практически решен:

«Азербайджанцы это будут называть коридор, армяне как-то по-другому - путь, дорога, тропинка, я не знаю, открытие коммуникаций. То, о чем идет речь, с гигантской вероятностью будет, я думаю, что базовые проблемы уже все решены. Давление, которое на Армению оказывается в этом смысле, очень серьезное и консолидированное, с разных сторон».