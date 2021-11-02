Посол США в Армении Лин Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, заместитель государственного секретаря США Эрика Олсон и заместитель директора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский приняли участие во встрече глав региональных миссий, состоявшейся в посольстве США в Ереване. Информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

«Из-за пандемии COVID-19 мы не смогли провести это мероприятие в прошлом году, и в этом году мы рады провести традиционную встречу и организовать обмен мнениями между нашими коллегами, как работающими в регионе, так и приехавшими из Вашингтона. До пандемии посольства США в Баку и Тбилиси принимали эти встречи в 2018 и 2019 годах соответственно. Мы вновь подчеркиваем нашу приверженность партнерству во имя построения более безопасного, стабильного и процветающего будущего региона в период, когда близится 30–летие дипломатических отношений, которые мы установили с Арменией, Азербайджаном и Грузией», - отмечается в сообщении посольства.