Анкара и Вашингтон создают рабочую группу по С-400

Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламентской комиссии по планам и бюджету с докладом о бюджете МИД и его учреждений на 2022 год, передает Анадолу.

По словам министра, Турция поддерживает контакты с руководством США. Он отметил, что встреча президента Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в минувшее воскресенье прошла в конструктивной атмосфере.

Чавушоглу добавил, что Турция выразила несогласие с позицией США по РПК, по С-400 и эта позиция не соответствует духу союзничества: “Мы создадим рабочую группу для решения этих вопросов".