Министр информации Ливана отказался извиняться за свои слова

Министр информации Ливана Джордж Кордахи, высказывания которого привели к ухудшению отношений между Бейрутом и арабскими государствами Персидского залива, заявил, что не намерен менять свою позицию, передает Al Mayadeen.

"Я не собираюсь уходить в отставку и приносить извинения за свои высказывания по поводу политики Саудовской Аравии в Йемене", - заявил Кордахи.

Ранее глава правительства Наджиб Микати призвал министра Кордахи «оценить ситуацию, в которой находится Ливан, и поставить национальные интересы выше популистских лозунгов».

5 августа во время участия в программе телеканала Al Jazeera Кордахи выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.