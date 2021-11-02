От "могильщика старого Баку" требуют выплатить еще пять миллионов манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, признанная потерпевшей по делу, подала гражданский иск в связи с нанесенным ущербом в размере 5 миллионов 327 тысяч 900 манатов.

Защита обвиняемого выразила протест в связи с поданным иском, отметив, что ущерб, о котором идет речь был возмещен в полной мере.

Адвокаты З.Агаева запросили у суда время для подачи ходатайства.

Следующее заседание назначено на 18 ноября.