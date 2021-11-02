Стало известно количество уехавших в Россию граждан Азербайджана

Больше всех в Россию въехало граждан Узбекистана (3 374 758 человек). На втором месте - мигранты из Таджикистана (2 025 712 человек).

За девять месяцев границы России пересекли 329 961 гражданин Азербайджана (8 место).

Всего за январь - сентябрь 2021 года в России на миграционный учет были взяты 9 209 258 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Министерство внутренних дел России опубликовало таблицу с количество прибывших в страну мигрантов за 9 месяцев 2021 года.

Третью позицию также забронировали граждане среднеазиатской страны – Кыргызстана (751 746 человек).

Чуть больше полмиллиона украинцев (535 012 человек) встали на миграционный учет в России (4 место).

Почти каждый шестой гражданин Армении (437 276 человек) покинул свою страну и уехал в Россию (5 место).

Шестое место по оттоку граждан в Россию занял Казахстан (401 441 человек).

Белорусы также в числе лидеров по посещению России – 347 663 человека (7 место).

За 9 месяцев на учет в ФМС России встали около 80 тысяч граждан Турции.