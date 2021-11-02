Гянджинский завод и немецкий Elster honeywell выпустят под азербайджанским брендом газовые счетчики
Сегодня был подписан меморандум между Производственным объединением «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО «Гянджинский приборостроительный завод». Об этом сообщили в пресс-службе «Азеригаз».
Согласно сообщению, документ подписали генеральный директор ПО Руслан Алиев и исполнительный директор ОАО Аят Багиров.
Следует отметить, что «Стратегическая дорожная карта по перспективам национальной экономики», утвержденная указом президента от 6 декабря 2016 года, определяет в качестве стратегической цели поддержку деятельности по импортозамещению и дальнейшее повышение уровня самообеспечения местной продукцией. В рамках проводимых в Азербайджане экономических реформ создание новых импортозамещающих производств и расширение экспортных возможностей входят в число приоритетов государства. Поддержка повышения конкурентоспособности отечественного производства также вытекает из этого намерения.
Меморандум, подписанный с Гянджинским приборостроительным заводом, предоставит местному производителю правовую базу для удовлетворения спроса на бытовые механические счетчики газа типа G-4T и G-2.5T, производимые совместно с немецкой Elster honeywell.
Выступая на мероприятии, Р.Алиев сказал, что это сотрудничество снизит зависимость SOCAR от импорта счетчиков, а также предотвратит отток иностранной валюты из страны, обеспечит прозрачность, оптимизирует расходы и увеличит доходы в этой сфере деятельности. Гендиректор также отметил, что в целях обеспечения прозрачности будет организован визит в Гянджу представителей СМИ для ознакомления с работой и условиями завода.
А.Багиров уверен, что для удовлетворения потребностей ПО «Азеригаз» на высоком уровне у них имеются профессиональные кадры и оборудование, отвечающее мировым стандартам, и заверил, что выпускаемые ими счетчики будут соответствовать высокому уровню обслуживания абонентов.