Гянджинский завод и немецкий Elster honeywell выпустят под азербайджанским брендом газовые счетчики

Сегодня был подписан меморандум между Производственным объединением «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ОАО «Гянджинский приборостроительный завод». Об этом сообщили в пресс-службе «Азеригаз».

Следует отметить, что «Стратегическая дорожная карта по перспективам национальной экономики», утвержденная указом президента от 6 декабря 2016 года, определяет в качестве стратегической цели поддержку деятельности по импортозамещению и дальнейшее повышение уровня самообеспечения местной продукцией. В рамках проводимых в Азербайджане экономических реформ создание новых импортозамещающих производств и расширение экспортных возможностей входят в число приоритетов государства. Поддержка повышения конкурентоспособности отечественного производства также вытекает из этого намерения.

Меморандум, подписанный с Гянджинским приборостроительным заводом, предоставит местному производителю правовую базу для удовлетворения спроса на бытовые механические счетчики газа типа G-4T и G-2.5T, производимые совместно с немецкой Elster honeywell.