Полмиллиона европейцев могут умереть от COVID-19

Около полумиллиона человек в Европе могут умереть от COVID-19, если не захотят привиться и продолжат игнорировать меры предосторожности. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА Новости

По его словам, в настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше.

«Если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19", – предположил Клюге.

Глава европейского отделения ВОЗ отметил, что избежать такого сценария возможно только в случае достижения 95-процентного охвата населения медицинскими масками, а также если ускорить темпы вакцинации.

По данным на начало ноября, в Европе с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 65 миллионов случаев инфицирования и свыше 1 300 000 смертей.