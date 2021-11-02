«Отмечаем с Тельманом Исмаиловым годовщину освобождения Карабах а. Его дом украшен флагами Азербайджана», - говорится в подписи к фотографии.

Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев встретился в Черногории с известным бизнесменом азербайджанского происхождения Тельманом Исмаиловым. Накануне на своей странице в соцсети Facebook Эйнулла Фатуллаев распространил совместное фото с бизнесменом.

Таким образом, Эйнулла Фатуллаев стал первым журналистом, которому удалось встретиться с Тельманом Исмаиловым после его ареста.

Напомним, что в конце сентября Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по запросу российских правоохранительных органов. Однако 22 октября он был освобожден. Адвокат Исмаилова заявил, что бизнесмен получил политическое убежище в Черногории и не может быть экстрадирован в Россию.

Комментируя встречу в Черногории, Эйнулла Фатуллаев отметил, что его как журналиста связывают с Исмаиловым давнее знакомство и дружеские отношения. После освобождения Исмаилов пригласил Фатуллаева в гости.

«Несколько дней назад мы созвонились с Тельманом Исмаиловым и в ходе разговора обсудили различные вопросы, включая и его недавний арест. Для более обстоятельного разговора он пригласил меня к себе домой. Я принял это приглашение. Мы сели беседовать за столом. Скажу, что Тельман Исмаилов очень интересный собеседник, и я как журналист не мог упустить возможность встретиться с ним. Разговор состоялся очень интересный. Что касается его публикации в формате обширного интервью, то думаю, что этот вопрос можно будет рассмотреть в будущем», - сказал журналист.