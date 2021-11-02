«Карабах» в гостях против «Кайрата»: в шаге от исторического успеха
Сегодня в 19:30 по бакинскому времени в Алматы начнется матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций между казахстанским «Кайратом» и азербайджанским «Карабахом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Думитру Мунтяном.
Напомним, две недели назад «Карабах» в Баку одержал над «Кайратом» волевую победу со счетом 2:1.
После трех туров у «Карабаха» и швейцарского «Базеля» по 7 очков. «Кайрат» и кипрская «Омония» имеют по 1 очку. Победа или даже ничья в сегодняшнем матче при определенных обстоятельствах могут обеспечить «Карабаху» исторический выход из группы.
Правда, не стоит забывать, что 1-е место в группе дает право напрямую попасть в 1/8 финала, а 2-я позиция отправляет в 1/16 финала, где придется играть с одной из команд, занявших 3-и места в групповом раунде Лиги Европы.
Турнирное положение
1. «Базель» - 7 очков, разница мячей 7-3 (3 матча)
2. «Карабах» - 7, 6-2 (3)
3. «Кайрат» - 1, 3-6 (3)
4. «Омония» - 1, 2-7 (3).
В 21:45 по бакинскому времени начнется матч «Омония» - «Базель».