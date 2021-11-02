«Карабах» в гостях против «Кайрата»: в шаге от исторического успеха

Сегодня в 19:30 по бакинскому времени в Алматы начнется матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций между казахстанским «Кайратом» и азербайджанским «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Думитру Мунтяном.