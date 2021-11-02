Экс-президент Болгарии: "Азербайджан стал примером восстановления справедливости"

“Несколько месяцев назад я был в США на Генеральной Ассамблее ООН, а также в Женеве в штаб-квартире этой организации и должен сказать, что атмосфера на Глобальном Бакинском форуме отличная”, - заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

По его словам, на VIII Глобальном Бакинском форуме мировые лидеры собрались для обсуждения проблем, негативно влияющих на планету, и найти пути их решения.

Экс-президент также поздравил азербайджанский народ с победой во второй карабахской войне, добавив, что Азербайджан стал примером восстановления справедливости в мире.

“В мире есть много замороженных конфликтов и противостояний. Азербайджан же стал своеобразным примером восстановления справедливости. Страна показала, что может сделать это даже спустя 30 лет. Эти территории принадлежат Азербайджану и были оккупированы Арменией. Это было сказано и в резолюциях Совета Безопасности ООН”.