Центробанк обновит дизайн 20-манатной купюры

В рамках существующей концепции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил дизайн 20-манатной купюры, посвященной Карабаху, и планирует выпустить ее в следующем году, говорится в сообщении на ЦБА.

Согласно сообщению, с сохранением таких основных элементов, как меч, шлем и щит, которые изображают силу, мощь и решимость азербайджанского народа, на банкноту добавлены дополнительные элементы дизайна. Слово "Карабах" и значок "Хары бюльбюль", который символизирует Победу и является жемчужиной флоры Карабаха, выставлены на передний план.