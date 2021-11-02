Чавушоглу: Турция активно контактирует с Россией по Азербайджану

Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Карабахе (Азербайджан – ред.). Расхождения в позициях есть, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, на Южном Кавказе наметилась надежда на изменения и преобразования: «С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир».

Турецкий министр отметил при этом, что Анкара готова к процессу нормализации отношений с Ереваном: «Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе», – заявил турецкий министр.