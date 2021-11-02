Икрам Нур, автор haqqin.az 19:46

Иранские законодатели направили во вторник, 2 ноября, в судебную систему страны доклад, обвиняющий бывшего президента Хасана Роухани в «халатности во время пандемии COVID». По итогам изучения этого документа может быть принято решение о возбуждении против экс-президента уголовного дела. Заветная цель консерваторов, составляющих большинство в иранском парламенте, – отправить экс-президента и часть его администрации под суд – требует выдвижения против него все новых обвинений. И хотя Верховный лидер Али Хаменеи стремится этого избежать, не из особой любви к Роухани, а не желая создавать опасный прецедент, консерваторы не теряют надежды.

Капля, знаете ли, камень точит – а потому обвинения множатся и множатся. То в период его президентства 62 тонны золота были зря израсходованы, то он давал добро на сомнительные финансовые операции. А вот теперь и за пандемию на него хотят ответственность возложить. Сам Роухани критикам отвечает, но как-то вяло. Скорее всего, рассчитывает, что Али Хаменеи его прикроет. Но вот чиновники его администрации уже начали паковать чемоданы и в массовом порядке выезжать за границу. «Сейчас некоторые из этих людей, которые были ответственными чиновниками в предыдущем правительстве на уровне заместителей министров и глав важных национальных организаций, отправились в Женеву и Вену на два-три месяца под предлогом загрязнения воздуха в Тегеране», - сообщает полуофициальное, но всегда очень хорошо информированное иранское агентство Fars. Люди, которые во время своей работы строчили грозные антизападные и антиамериканские твиты, сами, оказывается, не прочь подышать воздухом загнивающего Запада. Вот и цена их принципиальности, но не о морали сейчас речь. На фоне обвинений Роухани неожиданно началась волна нападок на Ибрагима Раиси, во главе которой встали его вчерашние союзники из ультраконсервативного крыла. Буквально на днях их лидер в парламенте, Махмуд Ахмади-Бигхаш, который занимал пост губернатора провинции Хорасан в администрации бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, на днях выступил с резкой критикой нынешнего президента. Настолько резкой, что часть депутатов просто впала в шок.

Лидер ультраконсервативных кругов сначала прошелся по зятю Ибрагима Раиси, Мегдаду Нили, который, по его словам, стоит за всеми кадровыми назначениями в президентской администрации. А потом обрушился и на саму администрацию, заявив, что там нет компетентных управленцев, все люди случайные и толково работать не могут, а попадают на свои посты только потому, что когда-то работали с Раиси. Шок депутатов был тем более понятен, что все ключевые назначенцы нынешнего президента либо близки к Корпусу стражей исламской революции, либо из мешхедского Фонда Имама Резы – то есть проверенные из проверенных, патриоты из патриотов. Наблюдатели уже заговорили о том, что нынешний президент лишился поддержки ультраконсервативного лагеря, и начали строить версии того, почему это произошло. Но все оказалось куда как проще. «Понимаешь, Махмуд Ахмади-Бигхаш – один из влиятельных членов Фронта Пайдари, - сказал автору этих строк его хорошо информированный источник в Тегеране. – Фронт поддержал Раиси на выборах и рассчитывал, что за это он получит в правительстве портфель министра внутренних дел, на который претендовал лидер Фронта, Садег Махсули, министр внутренних дел с 2005 по 2013 год, во время президентства Махмуда Ахмадинежада. Раиси же выбрал на эту должность Эсмаила Хатиба, вот они и бесятся. Ничего серьезного».