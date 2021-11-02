В Турции ждут открытия Зангезурского коридора

Турция выступает за превращение Кавказа в зону сотрудничества, солидарности и развития, сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на открытии в Анкаре фотовыставки, посвященной годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, передает Anadolu.

Шентоп подчеркнул, что с победой Азербайджана было устранено главное препятствие на пути к прочному миру и сотрудничеству на Кавказе. «На Кавказе сформировалась почва для диалога. У Еревана есть возможность продемонстрировать конструктивный подход. Армении необходимо уважать пункты договоренности о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Должно быть подписано мирное соглашение», - уверен Шентоп.

Спикер парламента Турции также выступил за открытие подконтрольного Армении 46-километрового коридора в Западном Зангезуре, что внесет вклад в мировую торговлю: «Мы ожидаем от Еревана смелых и конструктивных шагов с учетом приоритетов будущего самой Армении».