К февралю 2022 года могут погибнуть от коронавируса еще свыше полумиллиона человек в Европейском регионе. С таким пессимистичным прогнозом выступил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации, если люди продолжат игнорировать призыв носить маски, к 1 февраля 2022 года дополнительно могут умереть полмиллиона человек от COVID-19.

«Кроме того, 43 страны европейского региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах», – отметил Клюге.

По его словам, сейчас 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. Но если в ближайшее время удастся добиться 95% охвата населения медицинскими масками, «можно будет спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто может погибнуть от вируса к февралю следующего года».