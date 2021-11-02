Яд скорпиона поможет в борьбе с коронавирусом?

Британские и египетские ученые в ходе поисков лекарства от коронавируса исследуют яд скорпионов, проживающих в пустыне. Об этом сообщается на сайтах Абердинского университета и Университета Суэцкого канала.

«Скорпионы – древнейшие животные планеты, они появились более 400 миллионов лет назад. Их яд с давних времен использовался в традиционной терапии многих стран, и особенно в Китае и Индии. Этот яд содержит удивительный коктейль из биологически активных пептидов, содержащих мощные нейротоксины, способные противостоять вирусам и бактериям», – говорится в опубликованной на указанных сайтах статье, которое цитирует издание «Детали».

Яд скорпионов не до конца изучен, но, как полагают ученые, представляет собой неортодоксальный источник новых лечебных препаратов, считает Мухаммед Абдель-Рахман, профессор молекулярной токсикологии и физиологии кафедры зоологии факультета естественных наук Университета Суэцкого канала.

Чтобы собрать коллекцию разных видов скорпионов, размер которых составляет всего около 6 сантиметров, ученые использовали ультрафиолетовое освещение, помогающее в ночных поисках.