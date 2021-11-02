Джафаров зверски убил родственницу, забрал 115 манатов и ушел
Одной из приоритетных задач прокуратуры и полиции является выявление и преследование лиц, виновных в преступлениях, совершенных при нераскрытых обстоятельствах. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.
Согласно заявлению, 6 августа 2021 года в доме на улице Солтана Шихалиева в Кюрдамире было обнаружено тело Ханумгыз Бадаловой, 1960 года рождения, со следами телесных повреждений. Прокуратура Кюрдамирского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
В результате комплексных следственных действий, проведенных прокуратурой и полицией, в том числе розыскных мероприятий, было установлено, что Рафаэль Джафаров, дальний родственник убитой, пришел к ней домой 5 августа 2021 года. Дождавшись когда Бадалова уснет, Джафаров убил женщину, нанеся ей множественные удары молотком по голове, а затем взял 115 манатов из ее сумки.
В результате операций, проведенных районным отделением полиции, Рафаэль Джафаров был задержан и передан следственным органам. Джафарову были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.