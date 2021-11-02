Джафаров зверски убил родственницу, забрал 115 манатов и ушел

Одной из приоритетных задач прокуратуры и полиции является выявление и преследование лиц, виновных в преступлениях, совершенных при нераскрытых обстоятельствах. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Согласно заявлению, 6 августа 2021 года в доме на улице Солтана Шихалиева в Кюрдамире было обнаружено тело Ханумгыз Бадаловой, 1960 года рождения, со следами телесных повреждений. Прокуратура Кюрдамирского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.