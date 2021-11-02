Ереван и Москва обсуждают инициативу Алиева и Эрдогана

"Армения проводит обсуждения по этому формату только с Россией. Знаете, что Россия активно обсуждает повестку формата "3+3". Армения представила свои подходы, и, если мы увидим, что есть понимание наших подходов, увидим четкость и приемлемость вопросов, то начнем обсуждать возможные перспективы этого формата", - сказал Григорян в интервью армянским СМИ.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного регионального механизма, который называют "3+3". "Настало время переводить эти планы в практическое русло. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона", - сказала официальный представитель МИД РФ.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.