В Армении ждут быстрого роста экономики после разблокирования дорог

В результате разблокировки транспортных коммуникаций экономика Армении в краткосрочной перспективе вырастет на 30%, заявил на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта госбюджета министр экономики Ваан Керобян, сообщают армянские СМИ.

По словам армянского министра, у Всемирного банка даже есть исследования на этот счет.

Керобян отметил, что этот вопрос будет изучен с точки зрения выгоды не только для Армении, но и для других стран: "Поэтому нужно показать, что это даст не только нам, но также Турции, Азербайджану, Ирану, Грузии и другим странам".