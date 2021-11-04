Азербайджанский пограничник погиб на учениях
На учениях в результате несчастного случая погиб азербайджанский пограничник. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана.
Согласно сообщению, 4 ноября, около 17:20, во время полевых учений на служебной территории отдельной пограничной дивизии “Газах” Пограничных войск военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Госпогранслужбы Ахмедов Турал Акрам оглу получил осколочное ранение при стрельбе из гранатомета АГС-17. Несмотря на предпринятые незамедлительные меры по эвакуации военнослужащего, спасти его жизнь не удалось.
Госпогранслужба и Генпрокуратура проводят следственные мероприятия.