Глава МИД Ирана: У нас могут быть разногласия с Азербайджаном, но...

Отношения Баку и Тегерана продолжаются в позитивном направлении добрососедства. По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы у обеих сторон была серьезная воля к преодолению препятствий. Как сообщает IRNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По словам иранского министра, он намерен продолжить с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым контакты и консультации для всестороннего развития отношений и преодоления недопонимания: «В этом контексте мы договорились расширить двустороннее сотрудничество и сформировать совместный комитет для лучшего управления общественным и медийным пространством».

«Мы считаем своих соседей своими родственниками и ценим принципы, регулирующие родственные отношения», - отметил глава МИД Ирана.