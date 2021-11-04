Трем странам предрекли скорое исчезновение с лица Земли

В результате изменения климата некоторые островные государства могут исчезнуть с лица Земли. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, пишет издание Express.

Жертвами изменения климата в будущем станут такие страны, как Тувалу, Маршалловы острова и Кирибати, расположенные в Тихом океане. По словам Алофа, из-за глобального потепления происходит таяние ледников, а вслед за этим повышается и уровень океана. В конечном итоге это может привести к полному затоплению островов.

Как отметила координатор Climate Action Network, жизнедеятельность Кирибати в связи с тропическими штормами постоянно находится под угрозой.